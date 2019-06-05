4 июня 2019 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с главой ПЦУ Епифанием Думенко. Об этом сообщается на сайте этой церковной структуры.

В процессе встречи Саакашвили обсудил с Епифанием вопросы признания ПЦУ другими Поместными Православными церквями, в том числе и Грузинской Православной церковью.

Встретившиеся стороны обменялись любзностями: Саакашвили оценил направленную на развитие ПЦУ деятельность Епифания, а тот подчеркнул свою уверенность в признании ПЦУ и объединении вокруг нее православных украинцев.

Уточним, что на данный момент ни одна Поместная Православная Церковь не признала ПЦУ, что подчеркнул и ее "почетный патриарх" Филарет.

Напомним, Синод Грузинской православной церкви отказался от оценки в вопросе создания единой поместной церкви в Украине. Митрополит Цилканский Зосим сообщил, что ГПЦ не осудила, но и не поддержала предоставление автокефалии Украине.

В декабре прошлого года в Украине появилась новая церковь - Православная церковь Украины. Основу ее составили Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Патриарх Варфоломей выдал этой новой структуре Томос об автокефалии, но мировое православие ее до сих пор не признало. УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в соборе", на котором создали новую церковь.

Ранее "Страна" писала о том что на Афон будут пускать только прихожан УПЦ с соответствующей справкой.

Также мы сообщали, что Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после Томоса.