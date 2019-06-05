Впервые после инаугурации Владимира Зеленского в Минске собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главная новость - это предложение Украины снять экономическую блокаду с Донбасса, введенную Порошенко в 2017 году, которую озвучил Леонид Кучма, вернувшийся по предложению Зеленского на пост представителя Украины на минских переговорах.

"Страна" разбиралась в том, о чем удалось договориться в первый день работы минской группы.

Главные договоренности

Встреча началась в среду около 13 часов и продолжалась более четырех часов. Леонид Кучма на выходе сделал оптимистические заявления.

"Хочу подчеркнуть, что впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле", - заявил экс-президент. Он сказал, что все проявили заинтересованность в том, чтобы найти решение.

"Проблемы старые, только они с каждым часом становятся более болезненными", - добавил представитель Украины.

Первой темой стал обмен пленными - включая освобождение украинских моряков. Кучма предположил, что эти вопросы наконец начнутся решаться. Правда, конкретики не назвал.

Второе - это прекращение огня. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что готовится новое соглашение о перемирии. Документ должны подписать на следующей встрече, которая запланирована на 19 июня. Информацию подтвердил и Кучма.

Предыдущее перемирие было объявлено 8 марта, к Международному женскому дню. При этом наблюдатели ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня с обеих сторон. В апреле контактная группа не сумела согласовать перемирие.

Третье - договорились определить сроки разведения сил в Станице Луганской, которое должно начаться 10 июня.

Четвертое и самое главное - это предложение, озвученное Кучмой, о снятии экономической блокады с Донбасса.

О том, что эту тему поднял Леонид Кучма рассказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик.

По словам специального представителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

Представитель России Борис Грызлов подтвердил переговоры о снятии блокады. Он заявил, что проработку плана поручили экономической подгруппе.

"В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", - цитирует представителя России" Интерфакс".

Об инициативах "ДНР" "Страна" уже рассказывала. Они предложили согласовать взаимный пропуск промышленных и гуманитарных грузов, порядок управления заводами и распределение доходов от их работы.

В Донецке также заявили, что нужно наладить механизм выплаты жителям республик компенсации ущерба, причиненного блокадой, и задолженности по пенсиям и соцвыплатам.

Официальное заявление Киева

Позже на сайте президента появилось официальное заявление по итогам сегодняшних переговоров.

В нем было сказано ни слова о снятии экономической блокады. Однако и слов Мартина Сайдика Кучма не опроверг. В целом он доволен своим первым днем и заявил, что на встрече "было доверие".

"Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор... Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - отметил Леонид Кучма. "Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться", - считает представитель Украины в ТКГ. По освобождению украинских моряков Кучма пообещал, что "будет движение". Также экс-президент прокомментировал прекращение огня и перемирие.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе. "Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", - отметил он.

Он также подтвердил, что стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Как вводилась блокада Донбасса

Экономическая блокада Донбасса официально длится с 15 марта 2017 года, после решения СНБО. Она подразумевает полное прекращение торговли и коммерческого транспортного сообщения с неподконтрольными территориями.

Транспортной блокаде, в декабре 2016 года, предшествовала железнодорожная блокада Донбасса, когда люди, называющие себя ветеранами АТО, и некоторые депутаты (среди них Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Павел Костенко, Тарас Пастух), не пропускали поезда с углем и другими товарами из "ДНР", "ЛНР" и обратно.

Это поставило под угрозу работу многих украинских ТЭС, которые остались без угля. Также это привело к остановке промышленных предприятий на неподконтрольных территориях, которые не могли не получать сырье с Украины (например, железну руду), ни отгружать свою продукцию. Причем все эти предприятия были зарегистрированы на подконтрольных Киеву территориях и имели украинских собственников, самым крупным из которых был Ринат Ахметов.

Первоначально украинские власти жестко критиковали инициаторов блокады, обвиняя их в подрыве экономике страны. Но потом сепаратисты выдвинули ультиматум - разблокировать до 2 марта 2017 года торговые пути (и, соответственно, работу промышленных предприятий), либо эти предприятия "ДНР" и "ЛНР" возьмут под свое управление. Так как этот ультиматум выполнен не был и "ветераны АТО" продолжили блокаду (несмотря на вялые попытки украинских силовиков ее прекратить), то сепаратисты исполнили свою угрозу и предприятия у их украинских собственников отобрали.

После чего, украинские власти резко поменяли свое отношение к блокаде и решением СНБО ее узаконили.

Все это еще больше усугубило конфликт и затруднило поиски мирного решения конфликта.

Сдвинулось ли дело с мертвой точки?

Основное, что прозвучало в Минске - это заявление о снятии блокады. Потому что остальные вопросы, о который сейчас шла речь так или иначе обсуждались и раньше (разведение войск, объявление перемирий, возобновление водоснабжения, обмен пленными). И даже принимались время от времени какие-то решения, которые, впрочем, проблем по сути не решали.

Но предложение от украинской стороны снять экономическую блокаду Донбасса действительно прозвучало впервые.

Раньше такие идеи звучали в основном от России и сепаратистов.

При этом блокаду, введенную Порошенко в ответ на акции протеста добробатов против торговли с "ЛДНР", осуждали в Евросоюзе.

Поэтому, то, что именно с этой идеи решили начать прорыв в минском процессе - логично. Ее поддержит Запад, а в ответ на возможные заявления о "зраде" со стороны представителей уходящей власти (Порошенко, Гройсмана и Народного фронта) можно привести их же заявления образца января-февраля 2017 года, когда они яростно доказывали, что блокаду вводить нельзя, так как это будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики (что, кстати, оказалось правдой - Украина потеряли миллиарды гривен налогов и теперь вынуждена запкупать на сотни миллионов долларов уголь в России и других странах).

Вопрос в другом. До введения блокады торговля с неподконтрольными территориями шла потому, что там у предприятий были украинские собственники, которые имели счета на подконтрольных территориях. И потому все операции шли в украинском правовом поле.

Теперь там нет ни одного предприятия с украинским собственником. Угольными и металлургическими предприятиями Ахметова сейчас управляет компания "Внешторгсервис" подконтрольная беглому олигарху Сергею Курченко. И действует она, по данным СМИ, под полным контролем российских властей.

Поэтому, естественно, при снятии блокады встанет вопрос о возвращении активов украинским собственникам. А также о перерегистрации по украинским законам прочих предприятий, которые сейчас действуют на неподконтрольных территориях (как это, например, действует в Приднестровье, где все предприятия имеют молдавскую регистрацию и сертификаты соответствия продукции, по которым они осуществляют экспорт).

Могут ли на это пойти сепаратисты и Москва? Да, но только при одном условии - выполнении политической части Минских соглашений. То есть, реинтеграции Донбасса в Украину на особом статусе.

В таком случае проблемы возвращения в украинское правовое поле всех предприятий, которые сейчас действуют в "ДНР" и "ЛНР" будут решен автоматически.

Но готов ли на это Зеленский и его команда? Пока все их заявления говорят об обратном - ни особого статуса, ни автономии Донбассу он предоставлять не намерен, также как и проводить амнистию.

Кроме того, заявления Зеленского о курсе Украины в НАТО, которые он сделал в Брюсселе могут вообще отбить у Москвы желание вести с Киевом хоть какие-то переговоры.

Поэтому пока не будет общего понимания готовности Киева идти на широкие договоренности с Москвой, заявления о снятии экономической блокады могут остаться лишь пиар-лозунгом, который партия Зеленского будет использовать на выборах.

Возвращение Кучмы

3 июня Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму снова представлять Украину в Трехсторонней контактной группе. А вчера в Брюсселе президент заявил, что у Украины есть конкретные предложения, которые 5 июня будут озвучены на заседании ТКГ.

"У нас нет многих лет для прекращения войны. И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал президент, не конкретизируя, какие именно меры имеются в виду. О "креативных идеях" по оживлению минских соглашений ранее говорили и в команде президента.

Президент заявлял о прекращении огня и неких экономических предложениях, конкретизировать которые отказывался. Но теперь примерно понятно, о чем речь.

Также в день поездки Леонида Кучмы в Минск выяснилось, что Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах. Вместо начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах участвует заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Накануне минской встречи Зеленский обратился к руководству России в связи с усилением обстрелов на Донбассе.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал Владимир Зеленский.

Прямо в день минских переговоров Кучма также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему... Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - заявил Лукашенко на встрече.

В свою очередь Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

Фото: Белта