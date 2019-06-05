В России суд заочно арестовал украинскую журналистку, активистку Майдана Ирму Крат, причастную к "нападению на здание посольства РФ в Киеве в 2016 году". Об этом в среду, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, с 5 по 10 марта 2016 года "агрессивно настроенные лица" неоднократно нападали на здание посольства РФ в Киеве. По данному факту СК России расследует уголовное дело по статье о нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (срок от 5 до 10 лет).

Петренко отметила, что Венская конвенция о дипломатических сношениях накладывает на государство пребывания обязанность принять все надлежащие меры для защиты зданий представительства от вторжения и нанесения ущерба, а также для предотвращения нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Также эти меры касаются и создания условий для привлечения причастных к таким нападениям к ответственности.

Ирма Крат Фото: meta.ua

Напомним, как Ирма Крат пыталась поджечь посольство России.

Также в тот период Ирма Крат обвинила в своем избиении Порошенко.