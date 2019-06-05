Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу. Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции.

Инцидент произошел в Городецком районе около 11.05. Неизвестный напал на врача в стоматологическом кабинете. По заключению следственно-оперативной группы нападавшим оказался 65-летний иностранец, проживающий в одном из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", во Львовской области начались учения украинских и американских десантников.

"Будут отрабатывать навыки бойцы по стандартам НАТО. Продлятся учения три месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. В связи с обильными осадками также ожидается подъем уровня воды в реках.