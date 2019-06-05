Жители села Красиев сняли видео внезапного наводнения, которое в считанные секунды затопило десятки дворов и чуть ли не все огороды в Монастырском районе Тернопольской области. Видео обнародовали местные жители на странице в YouTube.

Как выяснилось, затопление вызвало то, что река после осадков вышла из берегов. Очевидцы сообщают, что затопило почти 20 дворов и чуть ли не все огороды.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области сообщили, что вследствие ухудшения погодных условий в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области в течении 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в 3 населенных пунктах. "По состоянию на 6:00 5 июня остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с.Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение 4-5 июня 2019 подразделениями Управления ГСЧС осуществлено 3 оперативных выезда; откачано 605 куб. м. воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений; привлечено: техники - 4 ед.; 16 чел. л/с; мотопомп - 3 ед. Также сообщается, что в одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий. Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

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