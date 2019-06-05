В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального авторитета по кличке "Молдован". Об этом сообщается на сайте СБУ.

В сообщении говорится, что мужчина незаконно находился на территории Украины. Гражданин Молдовы был ранее судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова прибыл в нашу страну.

"Вора в законе" задержали в рамках начатого уголовного производства по статье "незаконное пересечение" государственной границы. Сейчас ему сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления причастности уголовника к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины.

Напомним, в апреле 38-летний "Молдован" уже задерживался на территории Хмельницкой области и был выдворен за пределы Украины. По данным правоохранитеоей, он был "смотрящим" за поставками запрещенных веществ в места отбывания наказания.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее " Страна" писала о том, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

Также мы сообщали, что Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу Молдаван, который контролировал поставки в тюрьмы