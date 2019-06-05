Стало известно, какое количество депутатов проведут по спискам партий в Верховную Раду по результатам последнего социологического опроса группы "Рейтинг". Подсчетами поделился журналист Денис Иванеско в Facebook.

По его расчетам, от "Слуги народа" пройдет 137 человек, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 30 человек, партии Порошенко - 20, "Батькивщины" - 20 и партии Вакарчука - 16 человек.

"Вместо того, чтобы проводить свою партию в Раду - дешевле потом купить готовых депутатов у Зе. Как он сможет их контролировать от тушкования?", - пишет он.

Фото: facebook.com

Напомним, что на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали?", политсилу "Слуга народа" готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных). За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы проголосовать 10,7% определившихся (и 8% среди всех опрошенных), "Европейскую солидарность" экс-президента Порошенко – 7,8% (6%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,9% (5,7%).

Партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов (и 4,3% всех опрошенных). Меньше проходного в Верховную Раду 5%-го барьера набирают партия "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко – 4,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,3% среди всех опрошенных).

Также мы писали о том, что Кличко предложил Саакашвили возглавить "Удар" и вместе идти на выборы.