5 июня в Киеве на площади Конституции прямо под открытым небом состоялся съезд политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", на котором единогласно было принято решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на странице Надежды Савченко в соцсети.

Уточняется, что молодая политическая сила, которая на 100% состоит из новых лиц, впервые будет участвовать в парламентских выборах.

"Мы все - равные среди равных. У нас одна Украина. Мы - сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель - изменение политической системы. Надежда есть!", - отметила на съезде лидер партии, нардеп и Герой Украины Надежда Савченко.

В сообщении говорится, что новая политсила предлагает строить страну снизу вверх, а не наоборот.

"Мы предлагаем механизмы отзыва депутатов, референдумы, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов. Наша программа предусматривает четкий перечень первоочередных мер по осуществлению "квантового скачка" в экономике", - говорится в сообщении.

Также, по словам Надежды Савченко, при формировании списка кандидатов в Верховную Раду в новой политсиле не возникло никаких конфликтов и недоразумений.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко заявила, что Украина потеряет Донбасс, если вступит в ЕС или НАТО.

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