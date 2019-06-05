Второй этап съезда партии "Европейская солидарность" (старое название - "Блок Петра Порошенко "Солидарность") состоится в Киеве в воскресенье, 9 июня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Источник в партии рассказал агентству, что 9 июня съезд определится с партийным списком кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду.

При этом партийный список будет составляться по результатам праймериз, которые проводит общественная организация "Справа громад".

Напомним, первый этап съезда "Европейской солидарности" состоялся 31 мая. На нем лидером политсилы избрали экс-президента Петра Порошенко.

Тогда же стало известно, что костяк партии ЕС Порошенко составят Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка. Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входят в президиум по должности.

А что касается праймериз партии Порошенко, главный порохобот Украины Мирослав Олешко недавно заявил, что разочаровался в нем, так как неудобных к нему не допустили.