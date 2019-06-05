Могила застреленного копами 5-летнего Кирилла Тлявова, которого сегодня похоронили в Переяслав-Хмельницком Киевской области, заставлена венками и игрушками. Об этом передает корреспондент "Страны" с места события.

Кроме венков "От папы, мамы и братика", "племяннику", есть надписи "от руководства...", с инициалами или просто с надписью "дорогому Кирюше...". Большая часть венков вообще не подписана.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Напомним, полицейские Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда огнестрельное ранение подтвердилось, все сообщения о несчастном случае исчезли с сайта областной полиции, а прокуроры изменили подозрение на "умышленное убийство".

Ранее "Страна" сообщала, что в Переяслав-Хмельницком похоронили Кирилла Тлявова.

Также мы писали о том, что бабушка Кирилла Тлявова призвала найти ружье, из которого застрелили ее внука.