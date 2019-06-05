Футбольный матч между сборными Украины и Сербии группового этапа отбора на Евро-2020 обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ (бывш. ФФУ).

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос;

Арбитры на бровках: По Себриан Девис и Роберто дель Паломар;

Резервный арбитр: Хосе Луис Мунуера Монтеро

Матч Украина - Сербия состоится во Львове в пятницу, 7 июня. Начало в 21:45.

Как сообщала "Страна", Олег Блохин перенес операцию на спине. Ему потребовалось хирургическое вмешательство из-за грыжи. Именно по этой причине 66-летний Блохин появился на финальном матче Лиги Европы в Баку в инвалидном кресле.

Напомним, что юниорская сборная Украины разгромила панамцев и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу U20.