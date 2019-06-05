Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что не станет уезжать из страны после увольнения и готова помогать новой команде МОЗ. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Я живу в Украине и я остаюсь в Украине, потому что это моя страна. Мы готовы представить новому президенту то, что уже сделано. Готовы сотрудничать и с новой командой, если наша команда не останется. Готовы им передать дела, чтобы было понимание, как проводить изменения дальше", - заявила Супрун.

Она также подчеркнула, что готова помогать и дальше трансформировать систему здравоохранения Украины. "В зависимости от того, каким будет видение нового правительства, нового министра, если будет новый министр. Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось", - заявила глава МОЗ.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о необходимости сексуального образования среди детей и подростков.

Также Супрун рассказала, что в детдома с 2020 года не будут принимать деток при живых родителях.