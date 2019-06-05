В среду, 5 мая, в Переяслав-Хмельницком Киевской области похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают двух пьяных копов. Об этом пишет "Укринформ".

На похоронах присутствовало более ста человек, церемония прощания состоялась во дворе дома, где живет семья мальчика, после этого процессия отправилась на кладбище. Священник отслужил панихиду по погибшему.

Как сообщает корреспондент "Страны", сейчас в столовой, недалеко от места, где в Кирилла попали из ружья, у родственников проходит поминальная трапеза.

Фото: ukrinform.ua

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

После смерти мальчика глава полиции Киевской области Ценов подал рапорт об отставке и попросился на Донбасс.

Между тем, Зеленского призвали немедленно отстранить Авакова. Сам глава МВД вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым встретился с семьей убитого Кирилла спустя 4 дня после трагедии, 4 июня. 5 июня Аваков заявил, что не собирается подавать в отставку в связи с инцидентом.

Также мы писали о том, как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле.