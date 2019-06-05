Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель побеседовал со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина, которое получило подтверждение этой информации в администрации украинского президента.

Разговор состоялся во вторник в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС. "Так, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту агентства в АП.

На ужине также присутствовал министр энергетики США Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

До этого Зеленский во время визита в Брюссель вне плана пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице. Кроме того, по итогам встречи президенты Украины и Польши заявили, что настроены на примирение в украинско-польских отношениях.

Напомним, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.

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