Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Детали нового контракта россиянина сообщил его администратор Али Абдель-Азис. Его цитирует MMA Fighting.

Абдель-Азис заявил, что UFC "показал ему все", поэтому он точно знает, что больше Нурмагомедова в промоушене не получает никто. Также он отметил, что руководство организации дало стороне российского бойца абсолютно все. "Мы все партнеры. Мы все здесь вместе", - сказал Абдель-Азис.

В ESPN также сообщают, что контракт Нурмагомедова рассчитан на несколько боев. Также в нем прописаны условия для проведения поединка против завершившего карьеру канадца Жоржа Сен-Пьера. Во вторник, 4 июня, была подтверждена информация о том, что следующий поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье. Бой пройдет в рамках турнира UFC 242.

Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье - обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Как сообщала "Страна", Флойд Мейвезер объявил о первом бое в смешанных единоборствах. Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава, который выиграл все свои поединки в кикбоксинге (27) и ММА (4).

Напомним, чем еще известен российский боец Хабиб, который одолел Макгрегора в скандальном поединке ММА.