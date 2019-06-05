Бабушка пятилетнего Кирилла Тлявова, которого смертельно ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком заявила, что хочет помощи экстрасенсов в деле ее внука. Они должны, по ее мнению, найти ружье, из которого стреляли в Кирилла.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из Переяслава-Хмельницкого.

"Я хочу, чтобы нам помогли в эту минуту экстрасенсы. Если они помогают и через пять лет и через десять, то я думаю, что они могут это сделать через четыре дня, могут это сделать и помочь (найти ружье - ред.). Это только одна моя просьба", - заявила бабушка Кирилла.

Напомним, полицейские Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Оружия убийства так и не нашли. И пока в деле есть только показания одного свидетеля.

Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда огнестрельное ранение подтвердилось, все сообщения о несчастном случае исчезли с сайта областной полиции, а прокуроры изменили подозрение на "умышленное убийство".

Напомним, что Аваков отказался уходить в отставку из-за смерти ребенка.

Также мы писали о том, что жена полицейского, застрелившего 5-летнего ребенка, обвинила в трагедии родителей мальчика.