На Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта
В среду, 5 июня, на Закарпатье жители Тячевского района перекрыли трассу международного значения Мукачево-Рогатин, требуя ее ремонта. Об этом пишет tyachiv.com.ua.
Инцидент произошел в селе Грушево. Его жители требуют капитального ремонта трассы Мукачево-Рогатин и обращают внимание на ее ужасное состояние.
Сначала протестующие ожидали встречи с главой Тячевского района Василием Демьянчуком. Он заявил, что неоднократно обращался по поводу дороги в вышестоящие инстанции, но начать ремонт не давала непогода.
На месте перекрытия дороги работали две группы реагирования, которые обеспечивали порядок. Образовались огромные пробки.
Фото: tyachiv.com.ua
Напомним, на Волыни жители сел также перекрывали в конце мая дорогу, требуя ее ремонта.
Также мы писали, что а зимой жители села под Киевом перекрывали трассу из-за завода по переработке мусора.