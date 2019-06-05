В среду, 5 июня, на Закарпатье жители Тячевского района перекрыли трассу международного значения Мукачево-Рогатин, требуя ее ремонта. Об этом пишет tyachiv.com.ua.

Инцидент произошел в селе Грушево. Его жители требуют капитального ремонта трассы Мукачево-Рогатин и обращают внимание на ее ужасное состояние.

Сначала протестующие ожидали встречи с главой Тячевского района Василием Демьянчуком. Он заявил, что неоднократно обращался по поводу дороги в вышестоящие инстанции, но начать ремонт не давала непогода.

На месте перекрытия дороги работали две группы реагирования, которые обеспечивали порядок. Образовались огромные пробки.

Фото: tyachiv.com.ua

Напомним, на Волыни жители сел также перекрывали в конце мая дорогу, требуя ее ремонта.

Также мы писали, что а зимой жители села под Киевом перекрывали трассу из-за завода по переработке мусора.