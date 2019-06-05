После происшествия с гибелью 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, в убийстве которого подозреваются двое сотрудников Нацполиции, которые были уволены и смогли восстановиться на службе, МВД Украины пересмотрит целесообразность пребывания на должностях таких полицейских. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет "Интерфакс-Украина".

Аваков подтвердил журналистам, что полицейские, причастные к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова, действительно не прошли аттестацию, и были восстановлены на должностях в судебном порядке. "Эти полицейские были уволены после переаттестации, а потом по решению суда были восстановлены на службе… К сожалению, это не единичная ситуация, и речь идет об около 800 полицейских", - сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД сообщил, что будет пересмотрен весь список лиц, восстановившихся на службе в Министерстве по решению суда. "У нас есть целый комплекс мер, мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто не прошел аттестацию, но восстановился. И это нам обещает очередной спор в судах", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, говорит ли случившееся в Переяславе-Хмельницком о провале реформы в МВД и полиции в частности, Аваков сказал: "Нет, это не говорит о провале реформы, это говорит о том, что на пути к цели всегда бывают ситуации, в том числе и такие. И они могут поставить под сомнение любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции идет в правильном направлении. Но это не отменяет ответственности и нашей скорби по поводу этого инцидента".

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев на внеплановом совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил, что будет проведена проверка поведения полицейских вне службы.

"По предварительным докладам служебного расследования в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. У местных жителей было к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - цитирует Князева в среду днем департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции поставил задачу всем подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы. "Взять на контроль не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. За ненадлежащее поведение, правонарушения в быту – мгновенная ваша реакция", - подчеркнул Князев.

Как сообщала "Страна", по всей Украине прошли акции с требованием отправить главу МВД в отставку из-за убитого копами мальчика.

Также стало известно, что Аваков встретился с семьей мальчика, которого застрелили пьяные копы, спустя 4 дня после трагедии.