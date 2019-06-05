Народные депутаты начали сбор подписей за проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД из-за убийства пятилетнего мальчика двумя полицейскими. Об этом сообщил один из инициаторов отставки, внефракционный народный депутат Остап Еднак на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Собираем с Анной Гопко (внефракционный народный депутат, глава парламентского комитета по иностранным делам - Прим. Ред.) подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал нардеп.

Еднак также опубликовал фотокопию проекта постановления, на котором стоит две подписи парламентария – его и Гопко. "Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - написал Еднак.

Фото: facebook.com

Согласно п.12 ст.85 Конституции Украины, Верховная Рада решает вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабинета министров. На эту норму в проекте постановления ссылаются его инициаторы.

Напомним, что Аваков сегодня отказался уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Но отметил, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада. "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо" ,- сказал министр.

Также читайте о том, что Аваков рассказал, кто несет политическую ответственность за убийство ребенка под Киевом.