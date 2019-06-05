Украинцы обсуждают, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе тепло обнимал украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Украины даже назвал Юнкера "теплым дядькой".

Юнкер давно славится своей любвеобильностью. Он часто обнимается и целуется с другими политиками, причем не все этому рады. Мы решили вспомнить, с кем он это проделывал из украинских и мировых политиков.

Глава Еврокомиссии расцеловывал и обнимал экс-президента Петра Порошенко. К примеру, в мае этого года после вручения европолитику ордена Ярослава Мудрого.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встречался с Юнкером в Брюсселе в 2017 году.

Удостоился проявлений расположения со стороны главы ЕК и экс-премьер Украины Арсений Яценюк – в декабре 2015 года тот расцеловал украинского министра во время встречи в Брюсселе.

В 2009 году во время поездки в Люксембург с Юнкером встречалась Юлия Тимошенко, встреча также была теплой.

На саммите "Восточного партнерства" в Риге в мае 2015 года, где присутствовали премьер Латвии Лаймдота Страуюма, глава Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, последний активно обнимался с коллегами. Но не только: он также хлопал их по телу и щекам, а кое-кому и поправлял галстук.





Премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, который предпочитает не очень формальный стиль, Юнкер пробовал примерить свой галстук.

Также на этом саммите выяснилось, что Юнкер и несколько других гостей саммита надели одинаковые галстуки, поэтому глава Еврокомиссии весело сравнивал эти аксессуары.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава Еврокомиссии тогда ласково назвал диктатором и отвесил шутливую оплеуху.

На саммите ЕС в 2018 году Юнкер обнимал британского премьера Терезу Мэй. Этот поступок вызвал возмущение министра труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд, которая сочла поведение председателя Еврокомиссии на саммите ЕС "неприятным и странным".



Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц пытается вежливо уклониться от лобызаний Юнкера.