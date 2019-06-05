Президент Зеленский обсудил с представителем дипломатии ЕС Федерикой Могерини и президентом Евросовета Дональдом Туском реформы, а также санкции против российских чиновников. Их предлагается ввести в отношении имеющих отношение к выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Об этом говорится в Twitter Администрации президента в среду, 5 июня. Также был поднимался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - пишет администрация президента Украины.

Как сообщалось, после встречи Зеленского с Могерини и Туском запланирована совместная пресс-конференция.

Фото: twitter.com/apukraine

Как сообщала "Страна", Зеленский рассказал, что Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО. Также он отметил, что Украина - уникальный партнер НАТО, так как ее контакты с альянсом интенсивны и разнообразны.

Отметим, как в соцсетях обсуждают встречу Зеленского с представителями НАТО и ЕС: "Всё осталось, как при Порошенко".