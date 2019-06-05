Во вторник, 4 июня, в Киеве на балконе квартиры возле Минобороны нашли гранаты и патроны во время проведения обысков по одному из уголовных производств, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД, информацию о точке с оружием предоставили агентурные источники.

Оружейный схрон в квартире находился на Воздухофлотском проспекте рядом с Министерством оборон. Во время обыска на балконе квартиры нашли объемную сумку в которой были гранаты "Ф-1","РГД", магазины к автоматическому оружию, более 100 патронов, больше 60 пистолетных патронов и дымовые шашки.

Хозяин квартиры заявил, что эти предметы ему не принадлежат, и ему их подбросили во время обыска. Происхождение арсенала устанавливается в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием). Есть версия, что оружие скупалось у выходцев из ООС, а потом перепродавалось на черном рынке с существенной маржой. И весь этот криминальный бизнес осуществлялся фактически у самого здания Минбороны.

Как сообщала "Страна", под Одессой мужчина также хранил дома внушительный арсенал минометов и винтовок. Также стало известно, как под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.

Ранее в СБУ отчитались об увеличении числа незарегистрированного оружия в Украине.