Через две недели, в 00:00 часов 19 июня 2019 года, начнется бессрочная забастовка работников хэндлинговой компании ООО "Аэрохэндлинг", обслуживающей пассажиров в международном аэропорту "Борисполь". Об этом пишет Ubr.ua со ссылкой на главу Объединения независимых профсоюзов авиаработников Вениамина Тимошенко.

Основным требованием бастующихявляется улучшения условий труда, а именно расширения штата компании. По словам Тимошенко, со времени выхода на рынок Украины Ryanair и затем "переезда" в Борисполь авиакомпании SkyUp объемы работ ООО "Аэрохэндлинг" почти удвоились, а штат практически не вырос.

По словам, главы комитета забастовщиков Алексея Попова, компания "Аэрохэндлинг" пробовала сесть за стол переговоров с руководством аэропорта, но все инициативы профсоюза были проигнорированы. 29 мая члены профсоюза провели съезд, на котором около 200 членов профсоюза приняли решение бастовать.

Представители профсоюза попросили украинцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам, с которыми они столкнутся в аэропорту в период забастовки.

Хэндлинговая компания занимается обслуживанием здания аэропорта, а также пассажиров и их багажа. Забастовка точно не повлияет на вылеты самолетов, однако обслуживание рейсов может занимать больше времени. Людям придется раньше приезжать в аэропорт. Не исключены корректировки в расписании вылетов/прилетов "Борисполя".

Напомним, авиаработники еще в конце мая предупреждали, что работа "Борисполя" может быть заблокирована в связи с забастовкой. Тогда они заявляли о намерении добиться прекращения нарушений трудового законодательства, которые "давно приобрели признаки системности".

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Борисполь" из-за встречи Саакашвили образовалась сильнейшая суматоха.

Также мы сообщали, что в Борисполе поймали вора, который тоннами воровал керосин для самолетов.