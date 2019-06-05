Михаил Саакашвили еще не принял решение касаемо предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с партией "Удар" и возглавить ее. Об этом Саакашвили рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Наша партия "Рух новых сил" имеет проблемы с регистрацией, искусственно созданные Министерством юстиции, где заправляет представитель прежней банды Петренко. Нам это мешает полноценно идти на парламентские выборы. И вот, я обратился к разным политическим силам помочь нам. Откликнулись несколько партий, в том числе вчера - мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии "Удар", предложил мне возглавить его партию и вместе пойти в парламент...", - рассказал Саакашвили.

Он отметил, что хорошо относится к Кличко, так как тот не просто его друг, но и поддерживал его в тяжелые времена. Также, по мнению Саакашвили, Виталий Кличко - лучший мэр Киева.

"Во-первых, это мой давний друг. Я считаю, что это очень достойный человек. Было много моментов, когда Порошенко на него нажимал, чтобы он пошел против уличных протестов, чтобы он делал заявления. Когда меня лишили гражданства - он против этого выступил... Когда я был заграницей, он все время добивался, чтобы я вернулся, и это конечно очень не нравилось Порошенко. Я считаю, что в 2014 году из всех кандидатов, которые были, он был бы лучшим кандидатом в президенты... Я считаю, что при всем том, что в Киеве есть проблемы, из всех мэров Киева он однозначно был лучшим... И мост, кстати, мне нравится. И во многих местах он изменил к лучшему инфраструктуру", - сказал Саакашвили.

Однако, по словам политика, есть некоторые преграды, которые мешают ему сразу же принять предложения Виталия Кличко.

"Но если идти в "Удар", и партию надо менять кардинально. Во-первых, там есть люди, которые до последнего были с Порошенко... Если идти вместе, надо избавляться от всех людей, которые до последнего лояльно служили Порошенко. Во-вторых, там есть люди, которые связаны с коррупцией, и от них надо полностью отмежеваться и добиваться, чтобы они попали в тюрьму... На этих условиях, учитывая, что сам Виталий Кличко настроен открыто..., это выглядит как хороший вариант", - сказал Михаил Саакашвили.

В итоге он попросил своих подписчиков и последователей посоветовать ему, принимать предложение или нет.

"Есть другой вариант: если мы сейчас не берем это предложение и не идем на эти выборы, то команда "Руха новых сил" может оказаться вне выборов. Это тоже выбор. Просто я понимаю, что президенту Зеленскому сейчас надо помогать... Поэтому я хочу ваше мнение - чтобы это не решалось в кулуарах... Вы мне скажите, как будет лучше", - резюмировал Михаил Саакашвили.

Видео: Facebook/ Mikheil Saakashvili

Напомним, Зеленский, крутя педали тренажера, заявил об отсутствии совместных с Саакашвили политических планов.

Также мы писали, что Саакашвили заявил, что не хочет возглавлять новый Кабмин, но поможет ему советами.