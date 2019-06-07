В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу проводит матч третьего тура группового этапа отбора на Евро-2020. На стадионе "Арена Львов" наши футболисты сыграют с командой Сербии.

Начало матча в 21:45. В Украине его покажут телеканалы ТРК Украина и Футбол 1.

"Страна" ведет текстовую трансляцию поединка:

39 Перехват сборной Украины, но Караваев и Цыганков не поняли друг друга. Аут.

36 Мяч снова в ногах у сборной Сербии

35 Гости пытаются атаковать, но снова нарушают правила в атаке. Штрафной. И сильно вперед выбил мяч вратарь сборной Украины Андрей Пятов

32 Еще одна наша опаснейшая атака - вторая желтая карточка у гостей

27 ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! И ЕЩЕ РАЗ! ВИКТОР ЦЫГАНКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яремчук поборолся за мяч в центре поля и сумел отпасовать на автора первого гола сборной Украины в матче. Виктор пробежал несколько метров и точно пробил под перекладину ворот гостей! 2-0!

26 ГОООООООООООООООООООООООЛ! ВИКТОР ЦЫГАНКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пас Малиновского на правый фланг на Караваева, прострел в штрафную и полузащитник Динамо вбивает мяч в ворота! 1-0, Украина ведёт!



25 И в очередной атаке Коноплянка мощно пробил по воротам Сербии, перед собой отбил вратарь Дмитрович и Яремчук головой добивал. Но снова воротник поймал мяч.

23 Удар Малиновского с дальнего штрафного низом - запутывается в штрафной сборной Сербии

22 Первая желтая карточка в матче. Миленкович получил желтую за удар по лицу Яремчука в борьбе

20 Еще угловой у ворот сборной Украины. Навес и Миленкович врезался в Пятова, опередившего всех в борьбе за навесной мяч. Свисток судьи, нарушение в атаке фиксирует испанской арбитр Лаос.

18 Караваев отобрал мяч на правом фланге обороны. Атака сборной Украины завершилась ударом Коноплянки, после его смещения с фланга в центр. Пока мимо

17 Мяч снова в ногах сборной Сербии

14 Миколенко в падении не позволил Приевичу забить. Угловой у ворот Пятова. Но футболисты сборной Сербии сейчас приходят в себя.

13 Затяжная атака гостей. Доходили до нашей штрафной, затем в пас откатили мяч и потеряли его.

9 А вот и ответ сборной Сербии. Тадич, а затем Йович мощно приложились по воротам Пятова. После удара последнего мяч полетел в притирку со штангой.

7 Угловой разыграли, затем мяч вылетел из штрафной Сербии и снова удар Зинченко, на этот раз слету. До ворот не долетел из-за футболистов в штрафной. Играем дальше.

7 Еще одна наша атака. Удар Зинченко, блокировка и еще один угловой.

5 Мяч у наших футболистов. Навес от Миколенко в сербскую штрафную. И - угловой!

3 Коноплянка получил мяч на левом фланге перед штрафной Сербии, сместился в центр и попытался нанести удар. Его выстрел заблокировали.

21:45 (1) С Богом! Поехали! Матч начался!

21:43 Минута молчания на стадионе в память бывшего президента УЕФА Леннарта Йоханссона.

21:41 Определился соперник юниорской сборной Украины по полуфиналу чемпионата мира. Наши футболисты сыграют против сверстников из Италии, которые переиграли команду Мали.

21:39 А теперь пришел черед гимна Украины

Видео: youtube.com/XL Live

21:38 На арене "Львов" звучит гимн гостей - сборной Сербии:

Видео: youtube.com/XL Live

21:36 Команды уже выстроились в подтрибунном помещении. Скоро всё начнется! Пошли!

21:35 А вот так охарактеризовал сегодняшнюю игру защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко:

"Сербия может отобрать очки практически у любой команды. Сербы – темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. У Сербии подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове как своеобразный финал. И Украина, и Сербия – команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020. Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровые, все – в строю. Что ж, тем интереснее будет".

21:26 Не все одинаково ждут сегодняшней игры.

Фото: twitter.com/QwertQwertUKR

21:18 А вот так наши футболисты готовились к сегодняшней игре.

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

21:13 Днем наши футболисты совершили прогулку, фотографируясь с болельщиками.

Фото: twitter.com/FFUKRAINE

21:10 "Хорошего уровня команда, подбор футболистов великолепен. Будет тяжело", - прокомментировал перед матчем с Сербией полузащитник сборной Украины Роман Малиновский. Свою оценку предстоящей игре дали и другие наши футболисты.

Видео: youtube.com/Ukrainian Association of Football

21:07 В списке футбольных сборных ФИФА сборные Украины и Сербии разделяют всего два места. Наши - 27, сегодняшние гости - 29.

21:01 До начала матча - уже менее 45 минут.

Фото: twitter.com/linerhead

20:56 Молодежная сборная Сербии в 2015 году стала чемпионом мира. В 2019 году этого могут достигнуть футболисты нашей юниорской сборной. Подопечные Александра Петракова уже вышли в полуфинал.

20:50 Стали известны стартовые составы команд:

Украина: Пятов - защитники - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - полузащитники - Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Коноплянка - нападающий - Яремчук.

В резерве у Андрея Шевченко: Пянькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович - защитники Максимович, Миленкович, Спаич, Коларов - полузащитники - Тадич, Гачинович, Костич, Льяич - нападающие - Прийович, Йович.

На замене у Младена Крстаича: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Дукич, Лазович.

20:40 Стало известно, в какой форме сыграют команды. Гости будут в красном, голкипер - в зеленом.

Фото: ФФУ

Украинская сборная выйдет в желтом, вратарь - в черном.

Фото: ФФУ

20:35 Матч на львовском стадионе пройдет без сербских болельщиков. Об этом сообщили в Футбольном союзе Сербии. Билеты из гостевой квоты передали ветеранам АТО и их семьям, а также детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

20:30 Во Львове перед футбольным поединком организовали бесплатную фан-зону. В центре города, перед Львовским национальным университетом, выступили DZIDZO и группа ВВ. Фан-зона проработает до 10 июня включительно. Сегодня ее открыли с байкерами и оркестром, пройдя маршем по городу.

Фото: 032 ua

20:25 Порядок во время сегодняшней игры обеспечивают 1624 полицейских.

Положение в группе

Наша сборная в отборочном цикле Евро-2020 попала в группу с такими соперниками: Литва, Португалия, Сербия и Люксембург. К матчу с Сербией Украина подошла в статусе лидера группы, опережая сегодняшнего соперника, Сербию, на три очка. Правда, украинские футболисты сыграли уже два матча, а сербы - один.

10 июня во Львове пройдет еще один отборочный матч на Евро-2020: Украина - Люксембург.

А 7 июня, в 21:45, играют одногруппники Украины Литва-Люксембург.

Ситуация в командах перед игрой

Украина. В заявку украинской сборной не попали Василий Кравец, Иван Петряк, Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат, которых главный тренер сборной Андрей Шевченко отсеял в начале месяца. Не сыграет и новоиспеченный гражданин Украины Жуниор Мораес, который сломал два ребра в матче с Зарей. А также игрок шахтера Марлос.

Андрей Шевченко заявил, что 7 июня его подопечных ждет непростая игра и что он с уважением относится к сопернику, поскольку у сербов добротная команда и высокие игроки. которые хорошо играют головой. Среди трех самых опытных игроков соперника Шевченко назвал три фамилии: Тадич, Митрович и Коларов.

Полузащитник Андрей Зинченко перед игрой назвал соперника темной лошадкой. Он напомнил, что и Украина, и Сербия являются первочередными претендентами на путевку в Евро-2020. А также, что ключевые сербские игроки в строю и выйдут на поле. Шансы команд Зинченко оценил, как 50 на 50.

Сербия. В команде Младена Крстаича из-за проблем со здоровьем на газон не выйдет один из лидеров команды - полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич.

Главный тренер сербов перед игрой отметил, что игра будет непростой. Он сказал, что хорошо изучил соперника и примерно представляет, каким будет стартовый состав украинцев. И что его команда не будет отходить от своего привычного стиля игры.