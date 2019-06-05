Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, и отправится в зону проведения операций Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Авакова, Ценову вменяют "недостаточно квалифицированную работу" с полицейскими, которые стреляли по банкам и подстрелили ребенка. Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил: "Нет, недостаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении – таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы".

При этом Аваков напомнил, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Также глава МВД настаивает на максимальной ответственности полицейских, обвиняемых в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком. "Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайший срок, и ответственность этих лиц была по высшей шкале ответственности", - сказал Аваков. Глава МВД также рассказал, что 5 июня в МВД провели так называемый дисциплинарный селектор, было обращено внимание всех полицейских – от райотделов до главков – на профилактику недопущения подобных инцидентов личным составом.

"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь. Вчера я лично семье сказал, что мы приносим свои извинения, и сделаем все, чтобы такое больше не повторилось", - добавил министр. Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он персональную и политическую ответственность за происшедшее, и последует ли она, глава МВД сказал: "Персональная ответственность министра есть всегда, и каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом". Впрочем, уходить в отставку лично Аваков отказался.