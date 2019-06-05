В Париже в ходе Конгресса ФИФА президентом Федерации на второй срок избрали Джанни Инфантино. Об этом пишет "Интерфакс".

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал Инфантино в ходе своего выступления. Сразу после этого прозвучали аплодисменты.

Джанни Инфантино. Фото: Википедия

Швейцарский функционер Инфантино будет занимать пост до 2023 года. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных.

Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.

Но в прошлом году Зепп Блаттер начал активную кампанию против Джанни Инфантино, чтобы добиться проведения против него антикоррупционного расследования.