Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что Украина окончательно потеряет Донбасс, если вступит в НАТО или ЕС. Об этом политик заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко считает, что к настоящему моменту кризис на Донбассе дошел до той точки, после которой "будет либо третья мировая война, либо все-таки мир". При этом она отметила, что, имея внеблоковый статус, у Украины больше шансов на благоприятный исход. И именно это сейчас важно для Киева, полагает она.

По ее словам, решение экс-президента Украины закрепить в конституции страны курс на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз было "бессмысленным и абсолютно неграмотным". При этом Савченко выразила сомнения в том, что эта юридическая норма будет действовать долго. "Думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу Конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО", - отметила депутат.

Нардеп Надежда Савченко про Евросоюз и НАТО - с 6:00

Напомним, соцсети обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с НАТО и ЕС.

Как сообщала "Страна", глава Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о проведении саммита Украина-ЕС в Киеве 8 июля.