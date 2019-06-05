Координационный совет либерального движения "Люди важливi" принял решение приостановить деятельность политсилы. Как сообщил на своей странице в Facebook член движения Сергей Гусовский, его участникам предложили баллотироваться в Верховную Раду с близкими по духу политическими силами.

"В апреле на III форуме наше движение решило формировать политическую силу. Впоследствии мы отложили учредительное собрание будущей партии, чтобы облегчить объединительные процессы политических сил с общей идеологией. Результатом многочисленных переговоров и консультаций стало понимание того, что движение "Люди важливi" не может стать частью той или иной политсилы. Соответственно, координационный совет предложил участникам движения баллотироваться в парламент с теми силами, чьи мысли и видение будущего Украины они разделяют", - отметил Гусовский.

Также он сообщил, что движение "Люди важливi" приостанавливает свою деятельность. При этом сам Гусовский не будет баллотироваться в Верховную Раду и останется депутатом Киевсовета.

Он собирается заняться построением политической силы на праволиберальной идеологии с прицелом на местные выборы 2020 года и следующие выборы в Верховную Раду, которые должны состояться в 2024 году.

Как известно, 13 апреля Сергей Гусовский заявлял, что движение "Люди важливi" будет принимать участие в выборах в Верховную Раду.

Ранее "Страна" писала о том, что группе напавших на депутата Киеврады Гусовского избрали меру пресечения.

Также мы сообщали, что главу фракции "Самопомощи" в Киевраде Сергея Гусовского исключили из партии.