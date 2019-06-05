Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области. В то же время он заявил, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - сказал Арсен Аваков.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

После смерти мальчика глава полиции Киевской области Ценов подал рапорт об отставке и попросился на Донбасс.

Между тем, Зеленского призвали немедленно отстранить Авакова. Сам глава МВД вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым встретился с семьей убитого Кирилла спустя 4 дня после трагедии, 4 июня. Между тем, в этот же день по всей Украине прошли акции с требованием отправить главу МВД в отставку из-за убитого копами мальчика.

Также мы писали о том, как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле.