"ПриватБанк" в иске против Коломойского обвинил экс-владельца в отмывании $470 млрд, что может стать крупнецшим кейсом по отмыванию грязных денег, который был совершен одной группой лиц. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Atlantic Council.

Отметим, что иск был подан против бывших собственников "ПриватБанка": Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.

В судебном заявлении указано, что "с 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) в отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. период".

Речь идет о нанесении "сотен миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в результате гражданского сговора".

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на $5,5 млрд.

В иске рассказывается как работа схема отмывания денег. Конечные владельцы собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре они пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.

Нетипично, что конечные бенефициары не приняли меры предосторожности для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах. Вместо этого ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Типичными объектами отмывания денег на постсоветском пространстве являются недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде, штат Огайо; Гарвард, Иллинойс; и Даллас, Техас, и в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцеми недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Также Коломойский и Боголюбов, согласно иску, купили несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Фелман Трейдинг Инк. и Джорджиан Марганец; Уоррен Стил Холдингс в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Мичиган бесшовные трубы, штат Мичиган. Это небольшие, но реально работающие предприятия.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "Приватбанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

После этого, 21 мая, национализированный "Приватбанк" подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Денвер в США.