В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, один представитель СМИ месяц находится в коме, заявила пресс-служба Национального союза журналистов (НСЖУ)

По данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, в мае произошли сразу два нападения на сотрудников медиа случились в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и на Волыни.

Отмечается, что самым жестоким и резонансным нападением в мае стало избиение черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова 4 мая.

"Уже месяц Вадим без сознания, находится в состоянии медицинской комы, врачи говорят, что положительной динамики нет - треть головного мозга повреждено.

Коллеги Вадима Комарова отмечают, что нападение произошло из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова – хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста уже пытались застрелить. Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов присоединились к Национальному союзу журналистов Украины, осуждая нападение, и призывают украинские власти гарантировать журналистам безопасную рабочую среду.

Представитель ОБСЕ по делам СМИ Арлем Дезир осудил покушение на убийство журналиста-расследователя. "Эта целевая атака является особенно тревожной и не может оставаться безнаказанной. Расследование инициировано, и я призываю власть приложить максимум усилий для полного расследования преступления, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - подчеркнул Дезир.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что нападение на черкасского журналиста Вадима Комарова уже можно назвать одним из самых тяжелых за последние несколько лет.

"Мы обеспокоены отсутствием регулярных отчетов правоохранителей, которые бы нас уверяли о чрезвычайном внимании к покушению на убийство Вадима Комарова и искреннее желание наказать нападавших", - говорит Сергей Томиленко.

Инциденты с избиением журналистов в мае:

Елена Соломонова, корреспондент издания Odessa.online. 2 мая на журналистку интернет-издания напали на Куликовом поле, где происходили массовые акции по случаю пятой годовщины трагедии 2014 года. Вадим Комаров, журналист, блогер г. Черкассы. Утром 4 мая неизвестный напал на журналиста, в следствие избиения Вадим Комаров попал в больницу с черепно-мозговой травмой, более месяца журналист находится в коме. Светлана Подпала, журналист, блогер г. Одесса. 7 мая в Летнем театре, где журналистка проводила съемку мероприятия, ее облили из ведра помоями. Пострадала техника. Наталья Полищук, Маша Петручик, Вячеслав Морошко, телеканал "Аверс", Волынская обл. 8 мая на журналистов телеканала напали работники таможни: журналистов избили, отобрали журналистские удостоверения, уничтожили съемочную технику. Всеволод Прокофьев, журналист "34 телеканала", г. Днепр. 9 мая в Днепре во время митинга журналиста и оператора неизвестные облили краской. Владимир Тимофийчук, корреспондент телеканала "1 + 1", г. Киев. 15 мая после заседания Кабмина на Владимира обрушился главный специалист Секретариата Кабмина - чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, чем сорвал съемку. Олег Батурин, журналист издания "Новый день", г. Херсон. 16 мая после сессия районного совета в Каховке, депутат Херсонского облсовета перекрыл журналисту дорогу, хватал его за руки и угрожал покалечить.

С начала 2019 года было зафиксировано 30 случаев нападения на журналистов.

Напомним, что в НСЖУ поздравили пресс-секретаря Зеленского с пожеланием "не делить журналистов на своих и чужих".

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