50% украинцев, опрошенных социологами, выразили довольство деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского, лишь 11% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 23% опрошенных "полностью удовлетворены", а 27% - "скорее удовлетворены" деятельностью главы государства. При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

При этом действиями экс-президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - неудовлетворены. Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

Отмечается, что социологи опросили методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Фото: ratinggroup.ua

Как сообщала "Страна", рейтинг партии Зеленского достиг почти 50%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как предложил главе МИД Климкину остаться на посту, но тот отказался.