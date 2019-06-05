Журналист Прямого Матвей Ганапольский в сюжете о покупке телеканалом квартиры для семьи погибшего горняка Михаила Павлика позволил себе хамское поведение в отношении его жены.

Как видно из опубликованного фрагмента на Telegram-канале "Постіронічні політичні меми", все еще находящаяся в трауре супруга шахтера во время съемки не могла сдержать слез. В свою очередь Ганапольский решил попросить своего ассистента принести воды. Женщина же, решив, что он пытается о ней позаботиться, сказала, что не хочет пить, в ответ на что журналист заявил, что вода вообще-то для него. "Я хочу! При чем тут вы?" - заявил Ганапольский.

Видео: t.me

До этого стало известно, что телеканал Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, купил жилье для семьи горняка Михаила Павлика, погибшего в результате аварии на шахте ГП Львовуголь в селе Селец.

Напомним, что на канале Порошенко пообещали еще больше критиковать Зеленского после выборов.

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