Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил. За ней следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали?", политсилу "Слуга народа" готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных). За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы проголосовать 10,7% определившихся (и 8% среди всех опрошенных), "Европейскую солидарность" экс-президента Порошенко – 7,8% (6%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,9% (5,7%).

Партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов (и 4,3% всех опрошенных). Меньше проходного в Верховную Раду 5%-го барьера набирают партия "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко – 4,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,3% среди всех опрошенных).

Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%

Как сообщала "Страна", партия "Слуга народа" объявила о "кастинге". Стало известно, почему нельзя податься на партсписки и как успеют проверить тысячи претендентов за 4 дня.

Напомним, Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа".