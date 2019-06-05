Кабинет министров Украины в среду, 5 июня, утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, пишет Интерфакс-Украина.

По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен. "Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением… газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн, а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", – сказал Гройсман.

Он также сообщил, что Кабмин примет протокольное решение относительно обращения к Антимонопольному комитету, Счетной палате, Государственной фискальной службе, а также Государственной аудиторской службе по созданию совместной группы по проверке формирования "Нафтогазом" цены на газ.

Постановление КМУ №867 предусматривало, что с 1 ноября 2018 года стоимость природного газа для населения Украины составляет 8550 грн за 1000 кубометров. Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна была снова повыситься с 1 мая 2019 года на 15%. Регулирование должно быть отменено до 1 мая 2020 года.

Напомним, что с 1 мая в каждом регионе Украины появится своя цена на газ для населения.

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