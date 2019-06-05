В Украинской ассоциации футбола (Федерация футбола Украины после переименования) подтвердили проведение следственных действий в Доме футбола в Киеве в среду утром, передает "Интерфакс-Украина".

"Проводятся следственные действия, другие детали мне не известны", - сказал руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

Как пишут "Украинские новости", в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

По данным издания "Трибуна", Обыск проводят около 30 людей из НАБУ. Работники УАФ утверждают, что сотрудники НАБУ изымают документы, но ведут себя максимально корректно. Следователи фиксируют все на видеокамеру.

В Дом футбола начали пропускать работников Ассоциации, которые занимаются подготовкой матчей сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий на данный момент находятся в Париже на мероприятии от ФИФА.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко находится с рабочим визитом во Львове, связанным с подготовкой к матчам национальной сборной Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах.

Также мы сообщали, что в Украине вынесли первый в истории оправдательный приговор по обвинениям САП и НАБУ.