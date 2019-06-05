Мирослав Олешко, имеющий репутацию сверхактивного сторонника Петра Порошенко, разочаровался в праймериз обновленной партии "Европейская солидарность", которую возглавил экс-президент. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

3 июня блогер, который сам себя называет порохоботом, пожаловался, что его не включили в участие в праймериз, несмотря на то, что его кандидатуру выдвигали подписчики. Также Олешко похвастался, что его блог стал "самым популярным по просмотрам среди всех проукраинских блогеров во время предвыборной кампании - 3 млн зрителей".

"Меня и моих знакомых в праймериз так и не допустили - не удобны. Но теперь я вижу, как были завалены талантливые ребята, некоторые из них члены партии, которые пахали на выборах как никто другой на результат для победы, в которую верили. Писать напротив их имен "выбыл", это неуважение к их работе, которую они делали", - написал Мирослав Олешко во втором посте.

Скриншоты: Facebook/ Myroslav Oleshko

Напомним, как сообщала "Страна", 31 мая на съезде партии "ЕС" стало известно, что костяк партии ЕС Порошенко составят Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка. Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входят в президиум по должности.

Также СМИ сообщили, что Порошенко откажется от работы депутатом.