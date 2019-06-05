Журналист-расследователь Василий Крутчак разыскал профиль одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - 31-летнего Ивана Приходько. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Один из мусоров, который причастный к смерти пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком", - подписал снимок полицейского Василий Крутчак. На сегодняшний день страницы Ивана Прыходько в соцсети уже нет.

Однако в соцсети Facebook все еще можно обнаружить аккаунт Дмитрия Кривошея - мужчины, который проходит в деле, как главный свидетель. Собственно, и вся фабула производства базируется на его показаниях.

Судя по нескольким фото, представленным на странице Кривошея, его немногочисленными увлечениями являются алкогольные напитки и отдых на море.

Фото: facebook.com/people/Дима-Кривошей

"Страна" уже подробно анализировала дело с убийством 5-летнего ребенка, которое, по всей видимости, пытаются развалить. Ведь в деле нет ни оружия, ни экспертиз, ни признаний.

На судебном заседании адвокат пострадавшей стороны не под запись сообщил журналисту "Страны", что оружие, из которого стреляли в ребенка, пропало с места события. Скорее всего, его скрыла жена одного из подозреваемых. Ей звонили из местной управы и предупредили, что скоро в доме будет обыск. Впрочем, даже если оружие найдут, снять отпечатки пальцев с него вряд ли смогут. "Если не будет ствола, шанс доказать вину - вынимать пулю из мальчика. Если она в гильзотеке проходит, хозяин и будет паровоз тащить", - намекнули журналистам "Страны" в прокуратуре. Также стало известно, что жена второго подозреваемого - Владимира Петровца - заявила, что в случившемся в какой-то мере виновата и семья погибшего ребенка. Женщина утверждает, что если родители мальчика видели, что на площадке стреляют, то не должны были пускать туда своего ребенка.

Кроме того, прокурор Владислав Волян сообщил, что оба полицейских, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка, не проходили освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.