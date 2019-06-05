В Днепре нетрезвые мужчина и женщина развлекались стрельбой с балкона 10-го этажа жилой многоэтажки. Инцидент произошел во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, во дворе дома на проспекте Поля, 27д, рядом с которым расположена детская площадка. Об этом пишет "Информатор".

Уточняется, что прозвучало несколько выстрелов. Очевидцам удалось снять стрелявших на видео. На место ЧП вызвали полицейских.

По предварительным данным нетрезвая парочка, производила выстрелы из охотничьего ружья. Что стало причиной открытия стрельбы пока неизвестно. По словам соседей, стрелок - 46-летний бывший военный прокурор.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители. Оружие у мужчины, вероятно, будет изъято.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, в Переяслав-Хмельницком стрелявшие по банкам во дворе дома полицейские смертельно ранили пятилетнего мальчика, который позже скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что жена полицейского, застрелившего 5-летнего ребенка, обвинила в трагедии родителей мальчика.