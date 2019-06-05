Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад, что его семью не лечит и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Об этом он сказал в эфире "Сниданку с 1+1".

Журналист задавал президенту вопрос касаемо нынешнего правительства и того, как Зеленский относится к нынешним министрам.

"Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, прыжки", - сказал Владимир Зеленский.

Тогда журналист предложил президенту "пройтись по отдельным персоналиям", первый вопрос касался Ульяны Супрун.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Владимир Зеленский.

Вероятно, он имел в виду инцидент, который произошел на английском телеканале BBC в мае 2018 года. Тогда Супрун начала вспоминать исторические факты Британии, называя их реформы 1948 года "доктором-смерть", журналист сделал ремарку, что также сейчас называют и саму Ульяну Супрун, на что она улыбнулась и никак это не прокомментировала.

В то же время президент высказался и о министре образования Лилии Гриневич. По его словам, о ней он слышал много хорошего, хоть они и не знакомы лично. Также Зеленский назвал профессиональным дипломатом главу МИД Павла Климкина.

"Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский про правительство и Супрун - с 10:55. Видео: tsn.ua

Напомним, в марте, накануне первого тура президентских выборов Владимир Зеленский публично поддержал и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун. "Что касается Супрун, вы знаете. Я не глубоко в этом вопросе, но я понимаю одно, что если в нашей стране из всех реформ, эта одна из немногих, которая хоть как-то держится, то надо за таких людей держаться", - сказал тогда он.

Правда, уже в мае в команде Зеленского заявили, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун не рассматривают на пост руководителя Минздрава в будущем.