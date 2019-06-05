Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает Football Hub.

Причины и детали этого источник пока не сообщает.

В 2018 году НАБУ начало расследование по факту возможного незаконного обогащения главы Федерации футбола Украины (ФФУ) и депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко. Ранее сообщалось, что дело было закрыто.

По его словам, дело закрыли вынуждено, принимая во внимание решение Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Дело расследовалось с июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

При этом, НАБУ продолжает расследование по факту возможного декларирования Павелко недостоверной информации (ст 366-1 Уголовного кодекса).

Напомним, 23 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск на заводе Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов и в доме у вице-президента ФФУ Вадима Костюченко. Однако позже в НАБУ опровергли появившуюся в СМИ информацию.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах.

Напомним также, что Зеленский разрешил НАБУ напрямую сотрудничать с антикоррупционными органами других стран.