Министерство регионального развития и строительства изменило ширину крайних полос движения при строительстве автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на замминистра Льва Парцхаладзе.

Обновленные государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования предусматривают сужение ширины левых полос движения на дорогах первой категории (с 3 и более полосами движения в одном направлении) до 3,5 м вместо 3,75 м.

"Сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос", - говорится в сообщении.

"Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября", - заявил Парцхаладзе.

По словам чиновника, новыми изменениями также установлена ​​новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) - 3 м вместо 2,5 м.

Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное.

Ожидается, что благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

Фото: minregion.gov.ua

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