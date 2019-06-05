Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО тогда, когда жители страны будут к этому готовы. Об этом он сказал в эфире "Сниданку с 1+1".

По мнению президента, сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО ", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский про НАТО - с 05:12. Видео tsn.ua

Напомним, что 4-5 июня Владимир Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом. Он уже встретился с генсеком НАТО во вторник, 4 июня.

После этого президент заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС остается неизменным приоритетом.