Полицейского, который в декабре прошлого года напал с ножом на 12-летнюю девочку возле кинотеатра "Тампере" в Киеве и отобрал у нее телефон, приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что 20 декабря 2018 года около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве пьяный сержант столичной полиции остановил школьницу, угрожал ей ножом, отобрал ее мобильный телефон, стоимость которого составляла около 2 тысяч гривен. При этом в нападении участвовал еще один человек, не являющийся правоохранителем.

Спустя полгода расследования Соломенский районный суд Киева вынес приговор относительно разбойного нападения на 12-летнюю девочку, совершенного двумя лицами. Правоохранитель признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Он приговорен к 3 годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавшему полицейскому 26 лет, он женат, у него маленький ребенок. Второму преступнику 19 лет.

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