У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких политических планов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому он вернул украинское гражданство. Об этом Зеленский рассказал в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия). Любопытно, что президент Украины отвечал на вопросы, занимаясь в спортзале на тренажерах.

"Нет. Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и все", - ответил Зеленский на вопрос о том, чем было вызвано возвращение гражданства Саакашвили: восстановлением справедливости или политическим планом.

На уточняющий вопрос, есть ли у президента какие-то политические планы или проекты с Саакашвили, он ответил отрицательно.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Также мы сообщали, что прокуратура Грузии продолжает требовать экстрадиции Саакашвили.