Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Нильс Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет.

Как, сообщается на сайте Федерации футбола Швеции. 89-летний функционер скончался в результате болезни. Точная причина смерти и дата похорон Юханссона пока не сообщаются.

Нильс Леннарт Юханссон

Швед находился во главе УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по количеству времени, проведенного на этом посту. Отметился созданием самого престижного и коммерчески успешного турнира в истории футбола - Лиги чемпионов. Президентское кресло в 2007 году Юханссон уступил французу Мишелю Платини, позднее отстраненному от футбола по делу о коррупции. Нынешним президентом УЕФА является словенец Александр Чеферин.

Помимо работы в УЕФА, Юханссон до 2005 года был президентом стокгольмского клуба АИК. В честь шведского функционера назван трофей, вручаемый победителю юношеской Лиги чемпионов.

Напомним, что 1 июня трагически погиб в ДТП Хосе Антонио Рейес, экс-форвард "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании. 13 февраля в Киеве скончался Виталий Хмельницкий, легендарный форвард киевского Динамо.