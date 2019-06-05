Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить состав украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Facebook.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально", - сказано в сообщении.

Вместо Руслана Хомчака в переговорах примет участие заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь. Однако Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Скриншот: Facebook/ Адміністрація Президента України

Напомним, после переговоров с генсеком НАТО в Брюссеел 4 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Украина 5 июня будет договариваться в Минске об обмене пленными и прекращении огня на Донбассе. Это будет первое заседание Трехсторонней контактной группы в обновленном составе, где Киев будет представлять экс-глава страны Леонид Кучма.

Также мы писали, что из-за усиления обстрелов украинских позиций на Донбассе Зеленский обратился к руководству РФ и заявил, что обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.