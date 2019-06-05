Родственники полицейских, смертельно ранивших пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, винят в трагедии родителей мальчика. Об этом пишет "Сегодня".

В частности, жена Владимира Петровца заявила, что в случившемся в какой-то мере виновата и семья погибшего ребенка. Женщина утверждает, что если родители мальчика видели, что на площадке стреляют, то не должны были пускать туда своего ребенка.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - говорит Ольга Петровец.

По ее словам, в день трагедии ее супруг гулял со своими детьми, а в обед с другом пошел на площадку стрелять.

"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет - этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - подытожила женщина.

Напомним, полицейские Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. Изначально областная полиция исключала огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт. Но когда огнестрельное ранение подтвердилось, все сообщения о несчастном случае исчезли с сайта областной полиции, а прокуроры изменили подозрение на "умышленное убийство".

Также мы сообщали, что следствие установило подробности стрельбы копов в ребенка.