Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что он собирается выдвигаться на внеочередных парламентских выборах по одному из мажоритарных округов. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом", - сказал Семерак.

Правда, какой именно это округ, министр не уточняет. А вот отвечая на вопрос, насколько бы он хотел остаться на своей должности при новом Кабмине, Семерак заявил, что уже дважды работал в правительстве, "но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать".

По его мнению, будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте. Также Семерак уверен в своей победе на выборах и прохождении в Раду 9 созыва.

Остап Семерак. Фото: Politeka

Напомним, по состоянию на 4 июня в ЦИК зарегистрировали уже 32 беспартийных кандидата в депутаты по мажоритарным округа.

Также мы писали, что Конституционный суд может отменить досрочные выборы до конца июня.